Финский журналист: Путин сам трясется за свою жизнь и здоровье, а его окружение не хочет потерять работу

16.05.2020, 7:00, Новости дня

Президента Российской Федерации Владимира Путина оберегают соратники от возможного инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, так как боятся потерять влияние. Об этом в интервью “Обозревателю” рассказал финский писатель и журналист, знавший Путина и его окружение лично, комментируя инфицирование COVID-19 пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

“Песков не появлялся на публике с 30 апреля. Либо тоже сидел в каком-то своем бункерочке, либо был на самоизоляции из-за контакта с носителем. Например, с тем же премьер-министром Михаилом Мишустиным. Путин сам трясется за свою жизнь и здоровье, а его окружение не хочет потерять работу. Умри Путин – и где гарантия, что никого не выкинут на улицу? Нет, надеяться нам всем рановато. Его берегут”, – пояснил Запольский.

О том, что пресс-секретарь президента РФ госпитализирован с диагнозом “коронавирусная инфекция”, стало известно 12 мая.

В интервью изданию Daily Storm супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, спортсменка Татьяна Навка заявила, что они с мужем были госпитализированы, чтобы “не заражать остальных членов семьи”. По словам Навки, первым заразился Песков. “Скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы”, – предположила она.

Песков стал пятым российским топ-чиновником, заразившимся коронавирусом. До этого COVID-19 был подтвержден у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра культуры Ольги Любимовой, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, а также у его заместителя Дмитрия Волкова.

13 мая Песков рассказал, что у него не было выбора, ложиться в больницу или нет, поскольку на фоне заражения коронавирусом развилась двусторонняя пневмония.

Согласно официальной статистике, на сегодняшний день в России выявлено 262 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2418 летальных исходов, выздоровело 58 226 человек.