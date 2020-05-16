Кох: Пусть Зеленский посадит Меркель и Макрона и спросит: “Вы хотите торговать с Россией? Я вам решу эту проблему”

16.05.2020, 7:00, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский мог бы предложить канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону свою помощь в избавлении от санкций в отношении РФ.

Об этом бывший вице-премьер российского правительства Альфред Кох заявил в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос, что Украине делать с Донбассом.

“Украина в свое время заявила, что “мы хотим в Европу и НАТО”… Вы неправильно стучите! С этим геморроем – не возьмут. А без него – возьмут. Если вы скажете: “Я откажусь…” Условно говоря, посадите Меркель и Макрона, и Зеленский их спросит: “Ребята, вы хотите торговать с Россией? Только честно, без дураков”. Они скажут: “Да”. – “Что вам мешает?” – “Санкции, которые мы сами установили из-за вас, украинцев”. – “Я вам решу эту проблему. Я договорюсь с Путиным по Крыму и по Донбассу. И вы сможете с Россией торговать. И вообще эта проблема будет исчерпана. Что вы мне за это дадите?” – “А что ты хочешь?” – “Я хочу в ЕС и НАТО”, – сказал Кох.

Он считает, что Украину в эти организации возьмут, но Зеленский “так не ставит вопрос”.

“Если европейцы не возьмут, американцы возьмут или американцы заставят взять”, – объяснил экс-вице-премьер РФ.

По его словам, западные санкции против России “болезненны, но не смертельны”.

“Именно в этом виде они и будут. Никогда они не станут сильнее”, – заявил Кох.

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Россия в 2014 году аннексировала Крым после незаконного референдума и начала вооруженную агрессию на востоке Украины.

В связи с этим весной 2014 года США, Евросоюз и некоторые другие страны ввели экономические санкции в отношении России. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.

Зеленский выступает за членство Украины в ЕС.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube