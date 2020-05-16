После выявления очага COVID-19 в доме-интернате в Киеве полиция открыла уголовное производство

16.05.2020, 7:00, Новости дня

После выявления больных коронавирусной инфекцией в Дарницком доме-интернате для девочек было открыто уголовное производство. Об этом 15 мая проинформировала полиция Киева.

“Следователи Дарницкого управления полиции начали уголовное производство по факту заболевания коронавирусом у воспитанников и персонала… Собранные материалы по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы”, – сказано в сообщении.

Правоохранители отметили, что они охраняют заведение и “контролируют режим пропуска с соблюдением карантинных требований”.

Сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком доме-интернате методом ПЦР-тестирования COVID-19 подтвердили у 81 человека из 182 проверенных. Среди больных – 53 воспитанницы и 28 членов персонала.

По состоянию на 15 мая в Украине подтверждено 17 330 случаев заражения коронавирусом, 476 из заболевших умерли, 4473 выздоровели. Киев занимает второе место по количеству инфицированных – в городе заболело 2068 человек, 43 из них скончались, 200 выздоровели.