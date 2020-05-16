 

После выявления очага COVID-19 в доме-интернате в Киеве полиция открыла уголовное производство

16.05.2020, 7:00, Новости дня

После выявления больных коронавирусной инфекцией в Дарницком доме-интернате для девочек было открыто уголовное производство. Об этом 15 мая проинформировала полиция Киева.

“Следователи Дарницкого управления полиции начали уголовное производство по факту заболевания коронавирусом у воспитанников и персонала… Собранные материалы по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы”, – сказано в сообщении.

Правоохранители отметили, что они охраняют заведение и “контролируют режим пропуска с соблюдением карантинных требований”.

Сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком доме-интернате методом ПЦР-тестирования COVID-19 подтвердили у 81 человека из 182 проверенных. Среди больных – 53 воспитанницы и 28 членов персонала.

По состоянию на 15 мая в Украине подтверждено 17 330 случаев заражения коронавирусом, 476 из заболевших умерли, 4473 выздоровели. Киев занимает второе место по количеству инфицированных – в городе заболело 2068 человек, 43 из них скончались, 200 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Памятник маршалу Коневу может быть передан России

19.04 / Бывшего юриста Трампа Коэна освободили из тюрьмы из-за эпидемии коронавируса

30.03 / Кот впервые заразился COVID-19. Что необходимо знать

13.05 / Названа причина высокой смертности от коронавируса

12.05 / Попова заявила о нахождении РФ в пятом десятке по заболеваемости коронавирусом

27.03 / Испания заявила о некачественных китайских экспресс-тестах на коронавирус. Украина их тоже закупала

14.05 / В Берлине отказались сообщить подробности визита Козака

04.05 / ОП запустила флешмоб #ЛичноОВойне ко Дню Победы

27.03 / Мышцы помнят. Их память поможет восстановить физическую форму

06.04 / Эксперт спрогнозировала трансформацию ряда профессий из-за пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска