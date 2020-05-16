VOAэкспресс 15 мая 2020

16.05.2020, 6:55, Новости дня

«Голос Америки» выражает искренние соболезнования Радио Свободная Европа / Радио Свобода (RFE/RL) в связи с трагедией, которая произошла с авторами документального проекта «Неизвестная Беларусь», выходящего на телеканале «Настоящее время».

Эпидемия

Президент Дональд Трамп заявил, что власти США профинансируют разработку всех перспективных вакцин против коронавируса. По словам Трампа, список наиболее перспективных кандидатов на разработку вакцины был сокращен до 14, и, возможно, подвергнется дальнейшим сокращениям.

США, Беларусь и нефть

США впервые отправляют сырую нефть в Беларусь. По словам госсекретаря США Майка Помпео, начало поставок американской нефти «укрепляет суверенитет и независимость Беларуси, демонстрирует, что Соединенные Штаты готовы предоставить торговые возможности американским компаниям, заинтересованным во вхождении на белорусский рынок», и является свидетельством того, что США «выполняют обязательства, взятые перед Беларусью в феврале», когда госсекретарь встретился в Минске с президентом Александром Лукашенко.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей «с удовольствием» подтвердил факт начала поставок. Концерн «Белнефтехим» сообщил, что танкер доставит 80 тыс. тонн нефти из Бомонта, штат Техас, в Клайпеду.

Спорт и коронавирус

16 мая, в субботу, в Германии пройдут первые после большой паузы матчи футбольного первенства – Бундеслиги. Это первый из пятерки ведущих европейских чемпионатов, который дал зеленый свет своим футболистам. Турнир был приостановлен 11 марта, командам осталось провести 9 туров. Однако они их проведут – при наилучшем раскладе – без зрителей на трибунах. При этом, например, чемпионат Франции по футболу, также входящий в Топ-5, доигрывать не стали и завершили досрочно.

Подкасты «Голоса Америки»

Автор книги «Как называются женщины. Феминитивы: история, устройство, конкуренция» Ирина Фуфаева рассказывает о бездонных запасах русских суффиксов, старых и новых феминитивах и объясняет, почему названия женских профессий сейчас вызывают так много споров.