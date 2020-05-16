 

«Невообразимое счастье»: Трехлетний сын Ксении Собчак спел «Калинку»

16.05.2020, 6:53, Разное

Сын российского политика, актрисы, ведущей и журналистки Ксении Собчак Платон спел русскую народную песню «Калинка». Соответствующее видео знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
38-летняя ведущая призналась, она должна поблагодарить карантин за то, что уже 2 месяца каждое утро проводит со своим самым главным мужчиной. По словам сопредседателя политического общества «Партия перемен», она всегда старалась все свободное время уделять Платону как до, так и после работы. Собчак сделала вывод, находиться постоянно рядом с ребенком – это невообразимое счастье, а главное – совсем другое ощущение близости.

Стоит отметить, поклонники не только поддержали мысль Собчак о том, что карантину есть за что сказать «спасибо», но и восхитились выступлением трехлетнего Платона. Кроме этого, некоторые Instagram-подписчики заметили, мальчик очень похож на отца Ксении Собчак.



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