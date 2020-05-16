Саудовская Аравия готовится обрушить цены на нефть?

16.05.2020, 6:35, Новости дня

Около 50 миллионов баррелей нефти Саудовской Аравии приближаются к берегам США, так как Управление энергетической информации сообщило о снижении запасов впервые за несколько месяцев. По мнению Bloomberg, это может обратить вспять восстановление цен на нефть.

В среду EIA сообщило, что коммерческие запасы нефти сократились примерно на 700 тысяч баррелей за неделю, закончившуюся 8 мая. Появилась надежда, что проблема с хранением нефти может решиться, даже если общие запасы будут превышать пятилетние средние запасы за сезон.

Согласно данным от Bloomberg к концу июня более 50 миллионов баррелей саудовской нефти должны прибыть к побережью Мексиканского залива и Западному побережью. Если в течение этого периода производство в США не сократится, спрос вырастет как внутри страны, так и за рубежом, необходимо будет хранить эти баррели, что снова приведет к увеличению общих запасов. И это окажет давление на цены.

"Нынешнее контанго, которое демонстрируют фьючерсы NYMEX на WTI, явно говорит о возможном восстановлении во второй половине года. Сейчас практически ни у кого нет стимулов для расширения производства, поэтому переизбыток предложения будет постепенно усиливаться", — сказал аналитик Майкл Старк.

Тем не менее второе полугодие еще далеко, ближайшие перспективы довольно мрачные. Дополнительные 50 миллионов баррелей нефти окажут сильное негативное влияние на цены.

"Если разгрузить все саудовские танкеры, нефть, которую они перевозят, компенсирует в течение мая все сокращения добычи по сравнению с уровнями марта, поддержав высокие коэффициенты заполнения хранилищ", — сказала старший аналитик нефтяного рынка Rystad Energy Паола Родригес-Масиу.

Танкеры были загружены, до того как ОПЕК+ заключила соглашение о сокращении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне. Саудовская Аравия начала агрессивную ценовую войну за долю рынка, когда предыдущая сделка ОПЕК+ провалилась в начале марта. Теперь на фоне слабого спроса у них есть несколько вариантов: разгрузка или превращение в плавающее хранилище за дополнительную плату.