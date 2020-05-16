Трамп: США работают над созданием “супер-пупер-ракеты”

16.05.2020, 6:35, Новости дня

Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал президент США Дональд Трамп.

Он заявил, что Америке не остается другого выхода, учитывая тех геополитических противников, которые имеются.

Трамп сообщил журналистам, что называет разрабатываемое оружие "супер-пупер-ракетой", подчеркнув, что она в 17 раз быстрее самой быстрой ракеты в мире.

Глава Белого дома отметил, что таким образом США опередят в этом виде вооружений РФ и КНР.