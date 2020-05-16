 

Москвичи сознательно отнеслись к введению “масочного режима”

16.05.2020, 6:35, Новости дня

В Москве оценили первые результаты "масочного режима". По словам главы Департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка, число сознательных в этом плане горожан растет. Маски при посещении магазинов надевают 97% посетителей. Плюс сами торговые точки отсекают нарушителей.

"На входе стоит традиционно охранник, который может воспрепятствовать входу без маски. Если человек входит и снимает, ему опять же делают напоминание об этом. И, в случае, если отказ, то просят покинуть сам магазин. Если человек отказывается, могут вызвать полицию", сообщили в одном из магазинов столицы телеканалу "Россия 24".



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