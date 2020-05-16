Вашингтон собрался частично возобновить финансирование ВОЗ

16.05.2020, 6:30, Новости дня

США возобновят выделение средств Всемирной организации здравоохранения в том же объеме, в каком это делает Китай, сообщают источники.

Белый дом подготовили письмо для ВОЗ, которое глава американского государства Дональд Трамп подпишет или уже подписал, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Если сравнивать с предыдущими выплатами, то вклад США сильно снизится. При этом США готовы «рассмотреть возможность» соответствующего увеличения выделяемых средств, если «Китай увеличит финансирование».

По мнению США, у ВОЗ хотя и есть недостатки, но есть и «огромный потенциал». Вашингтон призвал реформировать ВОЗ. По мнению США, руководство организации требуется оградить от «политического давления».

США призвали дать «полностью независимые оценки относительно происхождения» коронавируса и принятых ВОЗ в связи с этим мер.