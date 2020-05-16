 

Украина включила Эрмитаж, Пушкинский музей и МГУ в санкционный список

16.05.2020, 6:18, Разное

Государственный музей Эрмитаж, музей изобразительных искусств имени Пушкина и МГУ имени Ломоносова попали под украинские санкции. Соответствующий список, утвержденный президентом Украины Владимиром Зеленским, опубликован на его сайте.

Теперь на три года страна приостановит научное сотрудничество с этими организациями, их активы на территории Украины будут заблокированы. Ограничения коснутся и других культурных и образовательных учреждений. Среди них оказались Институт археологии и Институт востоковедения Российской академии наук, научно-просветительский центр «Архэ», Российское географическое общество, а также ряд исследовательских центров Крыма.

Кроме того, под украинские санкции вновь попали российские IT-компании, социальных сетей и СМИ. Среди них — «Яндекс», mail.ru, «ВКонтакте», «СТС Медиа», «Первый канал», телеканал «Спас» и другие.

Санкции против российских организаций Украина последний раз вводила еще при Петре Порошенко в 2019 году. Ограничения коснулись тех, кто, по мнению украинских властей, участвовал в проведении крымского референдума, в строительстве моста через Керченский пролив, а также тех, кто присвоил музейное собрание, ранее принадлежавшее Украине.

Источник: Новая газета



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