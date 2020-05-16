 

США решили помешать Huawei «подрывать» американскую нацбезопасность

16.05.2020, 6:16, Новости дня

Вашингтон продолжит ограничивать экспорт американских технологий для китайской компании Huawei, сообщил глава Госдепа Майкл Помпео.

Руководитель внешнеполитического ведомства США заявил, что американская сторона продолжит «вводить ограничения на экспорт большинства американских технологий для Huawei». По мнению Госдепа, так американцы отвечают на угрозу «национальной безопасности США и международной стабильности».

В Вашингтоне хотят «предотвратить подрыв Huawei экспортного контроля» и закрыть «лазейку, которая позволяла компании эксплуатировать американские технологии и угрожать национальной безопасности» США, передает ТАСС.

Ограничения коснутся и государств, которые применяют американские технологии или ПО для «разработки и производства полупроводников для Huawei».

Госдеп обвинил Huawei в краже технологий и помощи Ирану в обходе санкций.

В 2019 году США внесли Huawei в черный список.

Госдепартамент США начал кампанию с целью убедить остальные страны в рисках, связанных с использованием телекоммуникационного оборудования Huawei.



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