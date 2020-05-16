Появилась информация о финале сериала “Сверхъестественное”

16.05.2020, 6:10, Разное

Американский телеканал The CW опубликовал график ближайших

премьер. Как оказалось, показ последних эпизодов сериала “Сверхъестественное” запланирован

на сентябрь 2020 года.

По словам президента канала Марка Педовица, старт съемок

двух завершающих эпизодов намечен на ближайшее время. Киношники надеются,

что закончат работу до конца лета. Отметим, что предыдущие пять невышедших

серий уже почти готовы и находятся на стадии постпродакшн.

Добавим, что финал 15 сезона теленовеллы “Сверхъестественное”

должен был состояться 18 мая, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции

работу над картиной пришлось заморозить. Вынужденный простой не расстроил Дженсена

Эклса, играющего в ленте одну из главных ролей. Артист считает, что пауза

позволит всем перевести дух, перезарядиться, а после, взявшись за работу с

новыми силами, сделать финал потрясающим.

Отметим, что сериал “Сверхъестественное” оказался не

единственным проектом студии Warner Bros, который пострадал из-за вспышки

уханьской заразы. Киношникам пришлось остановить производство 70 проектов, в

числе которых была лента о братьях Винчестерах. Напомним, сериал “Сверхъестественное” можно смотреть онлайн на КиноПоиск HD.