Из раковых клеток Заворотнюк хотят сделать вакцину

16.05.2020, 6:10, Разное

О перспективной технологии директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров сообщил президенту Владимиру Путину. Пока этот способ лечения экспериментальный. Среди добровольцев, которые испытывают его эффективность, актриса Анастасия Заворотнюк.

О том, почему звезда еще не начала терапию, рассказал главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков. Он пояснил, что у артистки наметилась ремиссия. Ее муж Петр Чернышев попросил подождать с экспериментами над супругой.

Эксперт отметил, что специалисты провели тестирование в культуре клеток больной раком Анастасии Заворотнюк и уже знают, какой вирус на нее действует. Он подчеркнул, что вирусы подбираются индивидуально под пациента, поскольку не существует двух одинаковых опухолей.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 11 Мар 2019 в 12:44 PDT

По словам Петра Чумакова, клетки из опухоли Анастасии Заворотнюк у них в лаборатории “хорошо пошли”. Они размножаются, и теперь ученые могут выработать их столько, сколько необходимо для дальнейших исследований.

“Это хорошо еще и потому, что на основе этих клеток можно сделать вакцину”, – заявил эксперт. Специалисты намерены взять эти клетки, заразить их вирусом, а потом ввести в организм больной раком Заворотнюк. Это должно стимулировать иммунитет актрисы.