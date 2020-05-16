Мнение: О смертельном диагнозе

16.05.2020, 6:05, Разное

Ну вот, наверное, и всё. Скрывать это дальше уже нет никакой возможности. Да и бессмысленно: тяжёлая, неприятная, горькая #правда всё равно выплывет наружу. Скорее всего, это вопрос дней. В худшем случае – недель: информационная открытость в наши дни способна на многое.

Главное, что процесс, как говорил один известный наш соотечественник, уже пошёл.

Справедливости ради, началось это не вчера. Процесс, который привёл к трагической развязке, пошёл уже давно. А сейчас – просто дошёл до кондиции.

Две трагедии, одна в Москве, другая в Санкт-Петербурге, приведшие к гибели пациентов на ИВЛ из-за пожара, выявили несколько слабых звеньев. Одно из них, предположительно, в аппаратах искусственной вентиляции лёгких марки «Авента-М». Их производит Уральский приборостроительный завод, входящий в концерн Ростеха «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), по программе импортозамещения с 2014 г. В нынешнем году он резко, в разы, нарастил собственное производство этих устройств, крайне востребованных в больницах в условиях #коронавирус­ной эпидемии. Возможно, «аврал» сказался на качестве.

А, возможно, всё дело в том, что термин производство нужно брать в огромные кавычки. Потому что к реальному промышленному производству оно, похоже, не имеет отношения. В лучшем случае речь может идти о промышленной сборке. А это уже совсем другое.

Вот что выяснили, например, журналисты МК.

УПЗ сам закупает аппараты ИВЛ «Авента-М». Те самые, которые «производит» и продаёт. Вот информация, которую завод разместил на сайте госзакупок:

– Контракт N32009144287. Выполнение работ по изготовлению и поставке рабочих блоков для аппаратов ИВЛ «Авента-М» – 1,37 млрд руб.

– Контракт N32009143726. Поставка крепежа для аппаратов ИВЛ «Авента-М» – 803,9 млн руб.

– Контракт N32009143689. Поставка разъёмов для аппаратов ИВЛ «Авента-М» – 5,874 млн руб.

– Контракт N32009143677. Поставка металлопроката для производства аппаратов ИВЛ «Авента-М» – 7,37 млн руб.

– Контракт N32009143649. Поставка алюминиевой продукции для производства аппаратов ИВЛ «Авента-М» – 12,9 млн руб.

– Контракт N32009140306 Оказание услуг по устройству участка сборки аппаратов ИВЛ «Авента-М», 1 млн 767 тыс. руб.

Поставка дыхательных мешков без латекса, краски порошковой, шлейфа, дымоуловителей для участка пайки, МФУ для печати паспортов для аппарата ИВЛ (!), поставка датчиков (на датчики цена уже в долларах, $4,2 тыс.), микросхем – 13,4 тыс. долл. плюс ещё один контракт на 94,6 тыс. долл. Фильтры, источники, питания, вольтметры, оборудование для хранения аппаратов. Всё-всё-всё закупает Уральский приборостроительный завод для своих ИВЛ.

Предположительно – в Китае и на Тайване. Косвенно это подтверждается спецификацией аппарата, где перечислены производители целого ряда комплектующих.

– Адаптер U-образный с портами давления и температуры производства фирмы «DAR»

– Адаптер силиконовый производства фирмы «VADIMEDICALTECHNOLOGY Co.,LTD»

– Влагосборник взрослый производства фирмы «INTERSURGICAL»

– Влагоотделитель многоразовый для нагревателя производства фирмы «VADIMEDICALTECHNOLOGYCo.,LTD»

– Датчик СО2 IRMA производства фирмы «MasimoSwedenAB»

– Адаптер IRMAAIRWAYпроизводства «MasimoSwedenAB»

– Датчик потока SpiroQuant H с дополнительным конусом производства фирмы «EnviteC-GismarGmbH»

– Мешок дыхательный, без латекса, емкость 3л производства фирмы«DAR» 1

– Переходник угловой гибкий гладкоствольный с эластичной заглушкой 22F-22M/15Fпроизводства фирмы «Flexicare MedicalLimited»

И т.д.

А вот так выглядит само передовое «производство» (фото 2019 года из очерка о заводе):

На снимке можно разглядеть, что в «российском» импортозамещающем аппарате используются АКБ как бы итальянской компании Ventura, чьи производственные мощности расположены… естественно, в Китае.

То есть, отечественное приборостроение, возглавляемое талантливыми менеджерами «Ростеха», ныне сводится к отвёрточной сборке из импортных комплектующих. Со всеми вытекающими из этого печальными последствиями.

Конечно, тут можно возразить, что ничего американского нет ни в Айфоне, ни в Боинге. Что электронный девайс, что флагманский лайнер производятся совсем не в #США, на импортных комплектующих, иностранными рабочими (хотя в отношении как минимум The Boeing Company это не совсем верно). Но ведь Штаты и не объявляли программу импортозамещения, да и конструкторские бюро, дизайнерские студии, логистические центры – все национальные. Тогда как по части российских производителей имеются небеспочвенные сомнения особенно по инженерно-конструкторской части.

Да и в чём смысл импортозамещения, если всё, кроме рабочей силы и сборочного цеха – по факту импортное?

Похоже, диагноз тут ясен. Россия за годы ельцинских реформ и путинского возрождения окончательно утратила возможности именно для собственного производства сколько-нибудь сложной техники. А в особенности – целых классов комплектующих к ней, от электроники до крепежа. Наследие #СССР, где приборостроение худо-бедно существовало, к сожалению, профукано.

Не это ли по-настоящему смерти подобно для страны, претендующей на звание державы?