 

Учёные из Санкт-Петербурга высказали идёю, как “обмануть” коронавирус

16.05.2020, 5:53, Разное

Учёные из Санкт-Петербурга работают над методом, позволяющим обмануть коронавирус. Специалисты представили свою идёю, при помощи которой намерены полностью излечить людей от COVID-19.
Сотрудники государственного электротехнического университета “ЛЭТИ” имени Владимира Ильича Ленина рассказали о своей научной работе. В настоящий момент они трудятся над системой, позволяющей не допустить инфицирование людей коронавирусом. Уже известно, прикрепление бактерий к организму происходит при помощи специальных шипов. Использует же заражённая частица АСЕ-2, являющиеся рецепторами клетки. Зная эту цепочку, учёные разрабатывают механизм, основанный на молекулах олигопептидов, которые состоят из аминокислотных остатков.

Специалисты убеждены, их труды позволят создать защиту от недуга. Коронавирус не сможет закрепиться в организме, проникнув в него. Это будет достигнуто за счёт обмана бактерий и замены рецепторов клеток молекулами олигопептидов.



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