 

SRF – коронавирус обрушил рынок вакансий в Швейцарии

16.05.2020, 5:51, Новости дня

Эпидемия коронавируса привела не только к большому количеству увольнений в Швейцарии, но и к сокращению числа вакансий, пишет SRF. В некоторых сферах, например, в гражданской авиации, количество доступных рабочих мест уменьшилось на 57%. Сейчас, после ослабления карантина, ситуация должна нормализоваться, но речь идёт о временной работе, потому что компании пока не готовы рисковать и принимать сотрудников в штат.

Вирус и его последствия для здоровья ответственны не только за увольнения, но и  за сокращение приёма на работу. Из-за первых мер по смягчению карантина появилось несколько просветов, но в общем и целом за последние три месяца число вакансий во всех сферах сократилось. В зависимости от сектора где-то умеренно, а где-то очень сильно.

Целых -57 процентов в сфере авиаперевозок, что не удивительно. Сильно пострадала и розничная торговля: число вакансий сократилось на 34 процента. В строительной отрасли — на относительно меньшие 12 процентов. Таковы результаты подсчётов швейцарской компании X28, занимающейся анализом данных.

Директор ассоциации работодателей подчёркивает, что по сравнению с предыдущими кризисами обрушились сразу две центральных опоры экономики, и теперь их нужно восстанавливать.

РОЛАНД МЮЛЛЕР, директор швейцарской ассоциации работодателей: Одна из них — это автомобильная промышленность в том, что касается экспорта: у компаний должна быть возможность производить и поставлять. Это зависит от экономической ситуации в странах ЕС. Другая — это внутренний рынок. Сфера гостиничного бизнеса, индустрия общественного питания, строительная отрасль, которые на ранних этапах оказывали стабилизирующий эффект. Важно, чтобы в них вырос уровень потребления.

Ослабление мер по борьбе с коронавирусом и планируемое открытие границ обнадёживают. Как быстро восстановится экономика, а вместе с ней и рынок труда, предсказать трудно.

РОЛАНД МЮЛЛЕР: Пока ещё рано давать какие-то оценки. К этим мерам безопасности нужно привыкнуть. Нужно быть самому готовым инвестировать деньги и потреблять.

А потреблять сейчас готов только тот, у кого есть работа. Корнель Фюрер из компании по поиску работы и сотрудников Work-Shop считает, что скоро ситуация на рынке труда нормализуется.

КОРНЕЛЬ ФЮРЕР, директор компании Work-Shop: Я считаю, что вскоре, когда каналы поставок снова заработают, а правила будут немного смягчены, ситуация нормализуется. Тогда снова появятся работа и спрос на сотрудников.

Однако в основном это будет временная работа. Потому что в беспокойные времена компании дважды подумают, прежде чем принимать кого-то на постоянную работу.

Дата выхода в эфир 15 мая 2020 года.



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