Продюсер Лев: Все итальянцы в США – или полицейские, или мафиози. А если надо, они и те, и те. Их пока ведут на арест – они уже все рассказывают

16.05.2020, 5:45, Новости дня

В США уроженцы Италии либо работают полицейскими, либо состоят в мафии. Об этом в авторской программе основателя издания “ГОРДОН”, журналиста Дмитрия Гордона сказал американский музыкальный и кинопродюсер, бизнесмен, уроженец Киева Леонард Лев.

Речь об этом зашла, когда вспомнили о представителе “русской мафии” Вячеславе Иванькове по прозвищу Япончик.

“Он думал, когда занимался этими делами, что итальянцы – это такие, знаешь, все порядочные люди. Они все – или полицейские, или мафиозники. А если надо, они и те, и те. Это итальянцы. У них нет такого, как у нас, допустим… Не будем говорить о мафии”, – сказал Лев.

Он подчеркнул, что в США приехал 40 лет назад и знает итальянскую мафию.

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Леонард Лев стал первым продюсером Вилли Токарева и первым организатором его гастролей, а также концертов Михаила Шуфутинского в СССР.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube