Украина настаивает на создании международной следственной группы для расследования крушения рейса МАУ в Иране

16.05.2020, 5:45, Новости дня

Офис генерального прокурора Украины настаивает на создании международной следственной группы для расследования обстоятельств крушения рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, сбитого 8 января недалеко от Тегерана. Об этом сообщается в Facebook офиса по итогам видеоконференции с семьями погибших в катастрофе украинцев.

Замгенпрокурора Гюндуз Мамедов заявил, что Украина направила странам, граждане которых погибли в Иране, предложение о создании следственной группы.

“Мы инициировали этот процесс, но ответа ни от одной из стран пока так и не получили. Такое промедление существенно осложняет процессы расследования, получения доказательств и восстановления прав потерпевших”, – считает Мамедов.

Он добавил, что в деле о крушении, через пять месяцев после катастрофы, назначена “первая комплексная криминалистическая экспертиза, цель которой – детализация причин авиакатастрофы”.

🔹 Офіс Генпрокурора наполягає на створенні міжнародної слідчої групи щодо розслідування авіакатастрофи літака рейсу… Posted by Офіс Генерального прокурора on Reede, 15. mai 2020

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке.

14 апреля 2020 года Radio Farda (иранская служба “Радио Свобода”) сообщило, что Иран предлагает Украине признать “человеческую ошибку” как причину крушения самолета МАУ и отказаться от дальнейших судебных разбирательств в обмен на выплату компенсаций семьям погибших. Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань категорически отверг возможность заключения соглашения с правительством Ирана об отказе от судебного преследования.

В Иране сначала предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит в Украину черные ящики с самолета МАУ. 19 января Резаифар опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать черные ящики в Иране.

Иран обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и французскому Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации, однако эти ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования.

4 февраля Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. 5 марта Иран уведомил Канаду о задержке в дальнейшей работе с самописцами из-за вспышки коронавируса.