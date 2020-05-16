 

“Лишь во сне”. В СБУ отреагировали на планы российского рэпера Гуфа выступать в Украине

16.05.2020, 5:45, Новости дня

Российскому музыканту Гуфу (Guf, настоящее имя – Алексей Долматов) запрещен въезд в Украину как минимум до марта 2021 года, поэтому он может посетить “нашу страну лишь во сне”. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины на странице в Facebook.

В спецслужбе отреагировали на заявление Гуфа, что он планирует совершить концертный тур по восьми городам Украины.

“Недавно на своей Instagram-странице гражданин РФ Алексей Долматов, он же – рэпер Гуф, анонсировал гастрольный тур по городам Украины. СБУ сообщает: Долматову запрещен въезд на территорию Украины из-за выступлений во временно оккупированном Крыму до 1 марта 2021 года. Как минимум. Поэтому посетить Украину он может лишь во сне”, – заявили в СБУ.

Нещодавно на своїй інстаграм-сторінці громадянин РФ Олексій Долматов, він же — репер «Гуф», анонсував гастрольний тур…

Posted by Служба безпеки України on Reede, 15. mai 2020

С 6 марта 2018 года Алексей Долматов числится в списке деятелей культуры России, представляющих угрозу для Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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