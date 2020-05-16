Черногорский суд освободил епископа Сербской православной церкви

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16.05.2020, 5:30, Новости дня

Епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий и восемь священников Сербской православной церкви освобождены судом Черногории, сообщают информационные агентства.

Епископа освободили за несколько минут до истечения 72-часового срока задержания. Овациями и песнями его приветствовали около 5 тыс. верующих, передает ТАСС.

Мирные протесты проходили в нескольких городах страны, передает РИА «Новости».

Епископ поблагодарил граждан за «любовь и поддержку». Он иронично назвал задержание его и священников властями Черногории «небольшим недоразумением».

«Они не показали понимания, что значит для этого народа праздник Святого Василия Острожского (12 мая) и что значит крестный ход в Никшиче, единственный такой в православном мире», – сообщил епископ.

Он отметил, что «не понимает некоторые шаги властей и не может согласиться с ними», но должен признать, что «полицейские в отделении, где мы находились, были более чем корректны и профессиональны и вели себя по-людски».

В пятницу утром толпа людей собралась перед Основным судом города Никшич в ожидании решения.

Напомним, в ночь на среду полиция Черногории задержала епископа Сербской православной церкви Иоанникия.

Из-за задержания в нескольких городах Черногории прошли массовые акции протеста. РПЦ призвала власти страны освободить задержанных сербских священников.

В Госдуме допустили возможность не возвращать авиасообщение с Черногорией.



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