 

Путин утвердил новый список поручений в связи с коронавирусом

16.05.2020, 5:20, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке утвердил очередной перечень поручений в связи с коронавирусом в стране.

Одна из задач — наращивание объемов тестирования населения на COVID-19. Доклад по этому вопросу глава государства ожидает до 20 мая.

Российский лидер поручил рассмотреть вопрос о дополнительной финансовой помощи регионам, чтобы те могли оказать денежную поддержку своим гражданам и хозяйствующим субъектам.

В перечне отмечается, что правительство РФ и главы регионов должны обеспечить мониторинг осуществления надбавок и страховых выплат врачам, которые помогают в борьбе с коронавирусом. Необходимо контролировать деятельность и социальных учреждений, в том числе негосударственных.

Путин поручил обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Кроме того, в перечне говорится, что правительство совместно с руководителями регионов, начиная с 20 мая, должно еженедельно предоставлять доклад по ситуации в домах-интернатах и домах престарелых.

До 1 июня должны быть внесены изменения в законы о спецдоплатах работникам соцсферы и повышении пособия по уходу за ребенком. До 25 мая нужно решить вопрос о выплатах в размере десяти тысяч рублей на детей до 16 лет через отделения ПФР и портал Госуслуг.

Согласно перечню поручений, в регионах необходимо обеспечить условия для восстановления работы предприятий базовых отраслей, соблюдая при этом эпидемиологические нормы. Подробнее со списком поручений можно ознакомиться на сайте Кремля.



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