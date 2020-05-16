Юрий Семин намерен продолжить тренерскую карьеру после ухода из “Локомотива”

16.05.2020, 5:20, Новости дня

Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин заявил, что после своего ухода из клуба не намерен завершать тренерскую карьеру. 73-летний специалист не хочет уходить на пенсию.

Накануне совет директоров "железнодорожников" объявил о том, что не собирается продлевать действующее с наставником соглашение. Оно истекает 31 мая 2020 года. С 1 июня его место займет сербский специалист Марко Николич.

15 мая президент Российского футбольного союза Александр Дюков выразил надежду на то, что Семин не уйдет из футбола и продолжит работать тренером даже после ухода из "Локо".

Семин прокомментировал слова главы РФС: "Конечно, на пенсию я не уйду. Он молодец! Правильно все сказал, чувствует тренеров, — признался наставник ТАСС. — Будем работать, обязательно!"

Однако, где именно он хотел бы продолжить свою тренерскую карьеру, он уточнять не стал: "Нет смысла пока ничего комментировать. Будет конкретика — будем комментировать".

В то же время он пожелал "Локомотиву" сохранить за собой второе лигочемпионское место.

"Объективно, хотелось бы, чтобы "Локо" на втором месте и остался. В данном случае это идеальная позиция. В целом, мы в команде такую задачу и ставили", — цитирует Семина "Спорт-экспресс".