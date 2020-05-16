Италия откроет границы 3 июня

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16.05.2020, 5:20, Новости дня

Власти Италии приняли решение о снятии с 3 июня текущего года всех ограничений на въезд в страну и выезд из страны. Такая мера означает серьезное ослабление одних из самых жестких в мире карантинных мер, введенных различными странами из-за пандемии коронавируса.

С этой же даты будет разрешено свободное перемещение внутри республики, регионы которой выступали за скорейшее снятие ограничений, передает "Интерфакс".

С начала распространения коронавирусной инфекции в Италии зафиксировано более 223 тысяч случаев заражения, свыше 31 сячи заболевших скончались.



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