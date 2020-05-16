 

Американцы оценили заявление Трампа о «супер-пупер-ракете»

16.05.2020, 5:08, Новости дня

В американских соцсетях обсуждают, стоило ли президенту США Дональду Трампу называть разрабатываемую в Соединенных Штатах ракету «супер-пупер-ракетой».

Некоторые из критиков Трампа указали, что это детское выражение. Один из пользователей отметил, что его четырехлетний ребенок говорит «супер-пупер-рупер», что «явно еще круче и лучше». Другой пользователь счел слова Трампа похожими на название «детского спецменю для завтрака» в придорожном кафе. 

«Скажите спасибо, что он не складывает пальцы пистолетом и не делает «пиф-паф», – приводит ТАСС слова еще одного из недовольных Трампом пользователей. 

Некоторые комментаторы заявили, что им неловко за главу своего государства, у которого «совсем крыша поехала».

Другие пользователи сочли Трампа «забавным», назвали его «мастером слова» с «виртуозными сравнениями», а также «торговым агентом в душе».

«Я не против того, чтобы он называл их «супер-пупер-ракетами» до тех пор, если они будут работать, а он сам не заведет себе джойстик в Овальном кабинете и не начнет с ними играться», – говорится в одном из сообщении.

Многие комментаторы отметили, что уже давно не встречали выражение «супер-пупер». Теперь же, как сообщил один из них, «гиперзвуковые исследования могут называться «исследованиями в сфере «супер-пупер- ракет».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Автоэксперт предложил отменить проверки спецпропусков у автомобилистов на въездах в Москву

26.04 / В Эстонии отчитались по ситуации с учебниками с российским Крымом

10.04 / Лероса допросили в СБУ по делу о пленках Ермака

07.04 / Ландшафт Европы изменили миграции древнего человека

14.04 / Грузия закрыла четыре крупнейших города

31.03 / США предложили план мирного демократического перехода власти в Венесуэле

24.04 / Китайские врачи вылечили последнего тяжело больного пациента в Ухане

01.05 / МЧС дало россиянам рекомендации на период майских праздников

16.04 / Побродить по безлюдной Москве: в Сети размещены новые панорамы центра столицы

04.05 / Зеленский: Мы должны держать ограничительные меры до 11 мая, но бизнесу нужно готовиться к выходу из карантина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска