Эпидемиолог назвал сроки создания вакцины против коронавируса

16.05.2020, 4:55, Разное

Коронавирус никуда не уйдет и будет существовать с человечеством, как многие другие вирусы, уверен ученый. По его словам, возвращение к прежней жизни в полном объеме произойдет только после начала вакцинации.

Когда изобретут спасительное лекарство, размышляют во всех странах. В России работа над вакциной от коронавируса не прекращается ни на секунду.

Гинцбург считает, что ждать препарата осталось недолго. По его мнению, российские ученые могут изобрести вакцину от коронавируса и зарегистрировать ее в течение ближайших нескольких месяцев. После этого эпидемия COVID-19 перейдет в управляемую фазу, сказал специалист в эфире НСН.

Исследование вакцины от коронавируса завершится в июне, а в сентябре можно приступить к государственной регистрации, сказал на совещании с президентом Владимиром Путиным глава научного центра “Вектор” Ринат Максютов. По его словам, препарат будет тестироваться на 300 добровольцах.

Коронавирус в России за последние сутки выявлен у 10 598 человек. За это же время выздоровели 4 696 пациентов. Всего в нашей стране COVID-19 заболели более 262 тысяч граждан.

12 мая в России завершился единый период нерабочих дней. Регионы приступили к отмене ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Населению разрешили гулять, открылись небольшие магазины.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 15 Май 2020 в 12:43 PDT