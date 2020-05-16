 

“Неизвестность тяжелее”: мать Бузовой раскрыла страхи врачей в период пандемии

16.05.2020, 4:55, Разное

В период самоограничений медицинская организация продолжает работать. Правда, сейчас принимают далеко не всех и соблюдают дополнительные меры предосторожности. Ирина Александровна отметила, что больше месяца в клинику входят исключительно пациенты с острой болью.

Прежде чем впустить человека в помещение, ему измеряют температуру и обрабатывают руки антисептиком. “Выдаем всем бахилы и перчатки, и только потом он может пройти в кабинет”, – рассказала мама Ольги Бузовой.

Врач отметила, что процесс не сильно изменился, тем более, что опасности поджидали специалистов и раньше, пишет Ura.ru. “Пациенты разные бывают… и с ВИЧ, и с гепатитом”, – уточнила женщина. Она добавила, что в целом народу стало значительно меньше, многих разворачивают на пороге. Приходится объяснять, что заменить пломбу или провести чистку полости рта пока нельзя.

Ирина Александровна призналась, что все-таки работа стала более стрессовая. “Неизвестность тяжелее. Все в ожидании того, что что-то должно случиться”, – заявила мать Бузовой.

Также медик отметила, что сильно скучает по дочери, однако увидеться в ближайшее время вряд ли получится. Родственники всегда на связи. Певица переживает за мать и постоянно спрашивает о здоровье. “Успокаиваю ее, что работаю не в красной зоне”, – улыбается стоматолог.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 29 Ноя 2018 в 12:02 PST



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