Мнение: Новые старые условия

16.05.2020, 4:42, Разное

Новые старые условия

Иллюстрация того, что Зеленский и не собирался выполнять Минские соглашения

Как сообщает ИноТВ, «трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе провела очередное заседание в режиме видеоконференции, на котором украинская сторона обозначила свою позицию по условиям проведения выборов в регионе. Как передаёт «Лiга», об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины. Во время работы политической группы украинская сторона подчеркнула, что выборы в Донбассе могут произойти в соответствии с Конституцией и законодательством Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ, в частности — в части стабильности учреждений, гарантирующих демократию, верховенство права, соблюдение прав человека и защиту прав меньшинств, исключительно после получения Украиной контроля над границей. Сообщается, что украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины».

Что можно увидеть в этой украинской позиции?

В ней не содержится никаких принципиальных отличий от позиции времен Порошенко, как в отношении требований вернуть границу, так и в отношении проведения выборов на условиях Украины, чего, разумеется, не будет.

Опять же, мы видим, что и Зеленский, и его кукловоды продолжают переставлять местами пункты Минских соглашений, требуя сначала вернуть границу, а потом уже проводить выборы, хотя по Минским соглашениям должно быть наоборот.

Разумеется, в свете этого совсем не удивляют заявления о том, что «особого статуса Донбасса» в Конституции Украины не будет, точно так же как не будет амнистии.

С учетом предшествующих заявлений Зеленского о том, что если в 2020-м году Минские соглашения не будут выполнены, то Украина перейдет к «плану Б» или «плану С», можно заметить, что, фактически, Киев продолжает линию Порошенко как минимум до конца 2020-го года, и никакого прекращения войны на Донбассе в обозримой перспективе не будет.

Важно понимать, что и «позиция Порошенко», и «позиция Зеленского», де-факто являются продолжением позиции США по сохранению управляемого конфликта средней интенсивности на границе с Россией, который, помимо прочего, осложняет отношения РФ и ЕС.

Попытки России повлиять на эту ситуацию через Германию ни к чему не привели, потому что в первую очередь марионеточный режим в Киеве ориентирован на Вашингтон, откуда он получает директивные указания по тем или иным вопросам, в том числе, и по поводу продолжения войны.

Если кто-то полагал, что с Минскими соглашениями при Зеленском что-то изменится, то на практике он столкнулся ровно с тем же самым тупиком. Продление предшествующей политики говорит о том, что украинская олигархия, как и ранее, будет использовать войну на Донбассе для канализации внутреннего социально-экономического напряжения и продолжит следовать в фарватере вашингтонского курса, при этом экономические и демографические потери Украины при проведении этой стратегии для операторов процесса несущественны – их банально списывают в издержки.

С учетом продления запрета на российские соцсети, а также продления санкций против российских организаций и компаний, среди которых уже при Зеленском оказался даже «Эрмитаж», не следует питать особых иллюзий, что до 2022-2023 года что-то поменяется. США достаточно уверенно пролонгируют основные параметры своей политики, а смена одной петрушки на другую может поменять лишь методологию, но не основные цели и задачи.

Новый посол-генерал должен проследить, чтобы Зеленский избавился от некоторых врагов Трампа и помог с компроматом на Байдена, а также не допускал политических виляний, которые могли бы сыграть на руку России. Соответственно, выполнения Минских соглашений, «выборов по Украинским законам» и «передачи границы Украине» можно, конечно, ожидать и в 2020-м, и в 2021-м, и в 2022-м годах, но этого, очевидно, не произойдет.

В связи с этим резонно задаться вопросом, а следует ли Донбассу ждать еще три года? Не следует ли ускорить процессы интеграции и раздачи паспортов, подготавливая Республики к официальному признанию или же принятию в состав РФ?

Специально для "Аналитической Службы Донбасса"

https://asd.news/articles/ukraina/novye-starye-usloviya/ – цинк