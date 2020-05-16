Мнение: Совок и мигранты: три взаимоисключающих мифа

16.05.2020, 4:40, Разное

Массовое сознание внелогично, поскольку построено не на какой-то внятной картине мира, а на «хотелках». То есть оно, по сути, очень близко к детскому, а ведь ребенок менее всего озабочен логикой.

Вот например, богатая тема – СССР и мигранты. К первому в массах нынче принято относиться положительно, ко второму – резко отрицательно. «Нацлидер», чутко улавливающий настроения масс, давно уже объявил распад Совка «величайшей геополитической катастрофой», и большинство с ним явно согласно. «Такую страну развалили!», «Как хорошо было в Советском Союзе» – обычные высказывания не в официальных речах, а и во вполне дружеских посиделках рядовых россиян.

С другой стороны, к мигрантам те же рядовые россияне относятся хуже некуда. «Понаехали», «узкоглазые», «понагнали таджиков» – чего только не услышишь! Требование ввести визовой режим и не впускать мигрантов – абсолютно козырная тема для любой политической силы!

Теперь соединим два этих мифа воедино. Они не соединяются! Ведь, собственно, кто такие «мигранты»? Украинцы, молдаване, узбеки, таджики, киргизы… То есть – наши «соотечественники» по бывшему СССР! Получается, если бы СССР продолжал существовать, все эти ненавистные «узкоглазые», хохлы и прочие были бы нашими согражданами – то есть ни о каких «визах» и речи не могло бы быть. Значит что ж – хорошо, что СССР распался? А как же «величайшая катастрофа»?

Здесь массовое сознание изворачивается, говоря: «а вот в СССР все эти узкоглазые сидели у себя в республиках, а не разъезжали массово по России-матушке!» ОК, допустим. Но почему так было? При ответе на этот вопрос мы натыкаемся на еще один миф массового сознания – «миф №3», который окончательно все запутывает.

Итак, почему таджики с узбеками при СССР сидели в основном дома, а не шарились строительными бригадами в неуютных для них северных краях? Первая приходящая в голову причина, понятно – прописка. Не зря Путин сейчас судорожно пытается советскую прописку как-то возродить, упирая при этом как раз на то, что он таким образом «борется с незаконной миграцией». Ну-ну.

Однако ясно, что это причина все ж не главная. Важнее то, что в большинстве бывших советских республик, особенно в тех, что в Средней Азии, нынче банально нечего жрать и почти нет работы. Вот и поперли они в Россию, как лососи на нерест, невзирая на все препоны, под старым китайским девизом «осень кусать хоцется». И как раз в этом – коренное различие. Ведь при СССР им вполне можно было оставаться и в родных пенатах, так как СССР вбухивал поистине огромные средства в эти самые окраинные республики (одна Нурекская ГЭС чего стоит – самая высокогорная и чуть ли не самая высокая ГЭС в мире!)

Это и есть «миф №3», особенно часто озвучиваемый так называемыми «русскими националистами»: что злокозненный Советский Союз всячески угнетал чудесную великорусскую нацию, злобно растрачивая средства на поддержку никому не нужных «национальных окраин» и вообще всяких нацменьшинств. «А в это время Средняя полоса матушки-России тихо приходила в полное запустение, пока некоторые строили всякие, мать их, Нурекские ГЭС!» – так, со слезой в голосе, любят говорить русские нацики (у свежепреставившегося Крылова, к примеру, это вообще был один из лейтмотивов всех выступлений) – причем такие слова, как правило, встречают самое полное сочувствие и поддержку аудитории.

И что на поверку? На поверку имеем три противоречащих друг другу мифа, с каждым из которых, однако, совершенно согласно большинство населения.

Миф 1 – «Советский союз был чудесен, его распад – геополитическая катастрофа».

Миф 2 – «Мигранты – зло, надо запретить всем мигрантам приезжать в РФ, возведя визовые барьеры на границе с бывшими совреспубликами»

Миф 3 – «Советский Союз всячески угнетал великую русскую нацию, транжиря средства на развитие никому не нужных национальных окраин».

Первый и третий миф противоречат друг другу напрямую, тут пояснять ничего не надо; но первый жестко конфликтует и со вторым. Тут можно отметить, что во втором мифе российский обыватель всегда проявляет изрядную долю снобизма и высокомерия: обычно не только таджики и узбеки, но даже и куда более близкие (территориально и по языку) к Европе молдаване третируются в досужих разговорах как «полные дикари», «деревенщина», «дундуки», а то и попросту «обезьяны». То есть, попросту говоря, «унтерменши». Особенно российский обыватель в задушевном разговоре любит заодно и с той или иной степенью ненавязчивости подчеркнуть некую «белизну» (особенно в цвете седалищной части) по сравнению с проклятыми «понаехавшими».

В свете последнего становится совершенно непонятным – что ж хорошего было находиться в одном государстве (и, следовательно, в равных правах) с «обезьянами» неправильной расы? Из-за чего наш обыватель так убивается? Не логичней ли ему порадоваться распаду?

Ну и, как мы уже показали, второй миф противоречит и третьему. Ведь выходит, что заботливые коммунисты вбухивали огромные средства в Среднюю Азию не просто так: они таким образом удерживали тамошнее многочисленное население от стремления пойти «поискать себе лучшей доли» на нашей скудной среднерусской возвышенности. Возможно, что и дополнительно разоряли ее с той же целью – чтобы сделать максимально непривлекательной для нашествия по сравнению с цветущими окрестностями Ташкента или Ашхабада. Увы, прогрессивная нацозабоченная общественность не смогла вовремя разгадать сей хитрый план, а раскрыть его было нельзя из соображений, видимо, секретности.

В итоге же картина вышла воистину жалкая. Живет наша «самая глупая в мире белая нация» (Галковский) с тремя взаимнопротиворечащими один другому мифами в сознании, причем в каждый из них верит безоговорочно. Как такое может быть?

А так бывает всегда – на детской, дологической стадии восприятия мира. С массовым сознанием почти всегда так. Мне просто захотелось вспомнить какой-нибудь еще яркий пример, помимо уже уже поднадоевших российских православных, среди которых то ли 30, то ли 40% не верят в бога.