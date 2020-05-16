“Власти” ОРДЛО не пропустили более 20 человек, следовавших через КПВВ по гуманитарным причинам – Минреинтеграции

16.05.2020, 4:30, Новости дня

Оккупационные власти Донецкой и Луганской областей (ДЛО) не пропускают во время карантина граждан, которые следуют в ОРДЛО по гуманитарным причинам.

Об этом Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (ВОТ) Украины проинформировало в сводке за 8–14 мая.

“За период действия карантина подконтрольные России подразделения не пропустили на ВОТ ДЛО более 20 человек, которым было предоставлено отдельное разрешение командующего ОС (Объединенные силы. – “ГОРДОН”) на пересечение КПВВ на гуманитарных основаниях”, – говорится в сообщении.

В качестве примера ведомство назвало случай, произошедший в контрольном пункте въезда и выезда на оккупированную территорию Донецкой области.

“Не был допущен мужчина, который обеспечивал перевозку тела умершего для погребения”, – отметили в Минреинтеграции.

По его данным, с 22 марта командующий операцией Объединенных сил предоставил 283 индивидуальных разрешения на пересечение линии соприкосновения на Донбассе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая.

На утро 15 мая в Украине коронавирус подтвердили у 17 330 человек, 476 умерли, 4473 выздоровели.