Ельченко: Сложилось впечатление, что в США присутствует чувство определенной вины перед Украиной

16.05.2020, 4:30, Новости дня

Посол Украины в США Владимир Ельченко сказал в интервью газете “День”, которое вышло 12 мая, что в Америке сохраняется двухпартийная поддержка Украины, даже несмотря на прошлогодний скандал с импичментом президента США Дональда Трампа.

“США искренне и откровенно нам помогают, и самое главное, что могу подтвердить, – двухпартийная поддержка сохраняется. То есть в Конгрессе нет разницы, демократы или республиканцы, обе партии поддерживают Украину. Меня даже удивило, когда встречаешься с какой-то группой или так называемым украинским кокусом, и там всегда одинаковое количество и демократов, и республиканцев. Сейчас даже наблюдается такое своеобразное соревнование, кто больше симпатизирует Украине”, – рассказал Ельченко.

Дипломат сообщил, что его собеседники в США просят забыть историю с импичментом и считают ее пройденным этапом.

“Все мои собеседники на встречах в Вашингтоне еще до пандемии, а теперь уже в телефонном режиме или видеоконференциях говорят: меньше обращайте внимание на те все скандалы, которые были в прошлом году, на те телефонные разговоры, импичмент президента. У меня даже сложилось впечатление, что здесь присутствует чувство определенной вины перед Украиной. Может, я немного преувеличиваю, конечно, но действительно они считают, что все это – пройденный этап, эта история не изменила отношения к Украине”, – отметил дипломат.

Он подчеркнул, что эпизод с импичментом – внутреннее дело США.

“Мы не вмешиваемся и не будем вмешиваться, тем более в этом году здесь очень важные президентские выборы. Американцы разберутся и без нас, и без кого-либо другого в этих вопросах. А двухпартийная и двухпалатная поддержка Украины была и остается”, – подчеркнул он.

Ельченко отметил, что США продолжают выделять Украине помощь и считают “настоящим партнером и другом”.

“Конечно, более мощной страны, которая могла бы реально противостоять тому давлению со стороны России, которое осуществляется на нас, нет, кроме США, при всем уважении к Европейскому союзу, который, к сожалению, сейчас занят другими проблемами”, – резюмировал дипломат.

Разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля 2019 года, стал причиной объявления импичмента 45-му президенту США. Демократы, инициировавшие импичмент, заявляли, что Трамп оказывал давление на президента Украины, чтобы украинские власти начали расследование деятельности в стране Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Оппоненты Трампа считают, что он пытался убедить Зеленского начать расследование в обмен на оказание военной помощи Киеву.

18 декабря Палата представителей одобрила две статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: “злоупотребление служебным положением”, а также “препятствование работе Конгресса” во время проведения расследования. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.

Глава Белого дома называл расследование “охотой на ведьм” и настаивал, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему “не подталкивали”, и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.