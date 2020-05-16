Шмыгаль надеется, что Украина получит от Евросоюза €500 млн в ближайшие две недели

16.05.2020, 4:30, Новости дня

Украина надеется получить очередной транш макрофинансовой помощи от Европейского союза в ближайшие две недели. Как сообщает пресс-служба украинского правительства, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал исполнительному вице-президенту Еврокомиссии Валдисау Домбровскису сегодня в ходе видеоконференции.

“Глава украинского правительства заверил Домбровскиса в продолжении системных реформ в Украине и подчеркнул важность сотрудничества, чтобы совместными усилиями противостоять вызовам пандемии [коронавируса]”, – сказано в сообщении.

Шмыгаль также поблагодарил представителя Еврокомиссии за выделение €190 млн на поддержку системы здравоохранения, малых и средних предприятий, фермерских хозяйств, гражданского общества и пострадавших от вооруженного конфликта регионов Украины.

Кредитное соглашение о макрофинансовой помощи на €1 млрд Украина и ЕС подписали в сентябре 2018 года. Половину суммы Украина получила в декабре 2018-го, вторая должна была поступить весной 2019 года, однако до этого момента не была перечислена.

13 мая, после того как Верховная Рада приняла закон, запрещающий возврат национализированных банков прежним владельцам, в Еврокомиссии заявили, что Украина выполнила условия для получения второго транша помощи. В комментарии агентству “Интерфакс-Украина” представитель ЕК отметил, что €500 млн могут быть выделены “после выполнения предыдущих действий из программы МВФ”.