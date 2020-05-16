 

Мнение: Из переписки с читателями

16.05.2020, 4:21, Разное

Принудительной эвтаназии не бывает по определению – это умышленное убийство (ст. 105 УК РФ).
Но, что важно, при обсуждении "моральных аспектов" эвтанизии – в США врачи ОТКЛЮЧАЮТ пациентов от ныне широко известных аппаратов ИВЛ и Искуственного кровообращения, в СЛУЧАЯХ отказа родственников в оплате в пребывании в больнице.
В данном случае МОРАЛЬНАЯ СТОРОНА вопроса НИКОГО НЕ волнует!… – вот еще один из примеров "двойных" моральных стандартов!

 В 1906 г. В.И. Ульянов в работе "Материализм и эмпириокритицизм" 4 (!) раза повторил важную для него мысль: и у врага дозволено учиться! То есть, для начала его следует знать.
Познание же современников часть часто ограничивается формулой – "не нравится", "не верю" – читать не буду! Вместо того, чтобы прочитать, постараться понять, оценить. А это предполагает и не оставить камня на камне.

Борьба, в том числе и вооруженная, за ресурсы – воду, пахотные и не только земли и территории, полезные ископаемые, даже акватории – Арктический сектор СССР-РФ и Северный морской путь – это все еще впереди!

 А совесть – различитель добра и зла у человека и генератор нравственности – заложена в нас, людях, изначально.
Совесть, равно как и другие моральные принципы и ценности, – результат социализации и рода человеческого, и подрастающих поколений. В том числе – и "отрицательной социализации – культивируемый ныне повторно, вслед за 90-ми, романтизированный "АУЕ – арестантский уклад един"!

Ваш пример: "Путем же лжи, обмана, разврата, воровства и насилия, которым действуют "сильнейшие", согласитесь, может идти только этот процесс – от человека к обезьяне". В социологии и политологии это называется либо деградацией, либо регрессом общества.

Источник: Теория элит



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