СК против чиновников: деньги на дополнительные выплаты медикам начинают находиться

16.05.2020, 4:05, Новости дня

Глава Следственного комитета поручил провести проверку фактов невыплат премий медикам. И если будут основания сразу возбуждать уголовные дела.

Медработники станции скорой помощи города Анжеро-Судженск в Кемеровской области рассказывают и показывают, как работают каждый день десятки вызовов, одноразовые, но не единожды постиранные костюмы и респираторы, часть масок сшита вручную ими же, дополнительную партию средств защиты руководство больницы выдало только после того, как обращение сотрудников появилось в интернете, но самое обидно — про стимулирующие выплаты до недавнего времени им отвечал в стиле "нет, не слышали", опять же пока видео-обращение не увидели в Москве. После этого делом занялась местная прокуратура.

"Будет проверено исполнение трудового законодательства и законодательства о здравоохранении. Проведение проверки поручено прокуратуре города Анжеро-Суджинска. На сегодняшний день мы можем сказать, что прокурор уже выехал на место, встретился с коллективом, мы запросили необходимые документы о финансировании, об обеспечении врачей и сейчас эти сведения проверяются", — заявил Елена Тушкевич, старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ.

Местные власти заявление уже сделали работники скорой в Анжеро-Судженске, по их мнению, с заболевшими коронавирусом не работают. Тем не менее в городе, по официальным данным несколько десятков заболевших. И если с ними работали не сотрудники скорой, то кто?

Сотрудники скорой медицинской помощи г. Анжеро-Судженск, записавшие видеообращение, не входят в те категории медицинских работников, которые имеют право на получение стимулирующих федеральных и региональных выплат, так как они не работают непосредственно с зараженными коронавирусом

Аналогичные ситуации уже были и в других городах. Только врачи оказались не такими смелыми выходить к камерам они боятся, но факты и так налицо вот, например рассчётка одного из работников скорой за апрель. Графы доплат за работу с СOVID-19 есть, а вот денег в них, можно сказать, нет и до 200 рублей не дотянули выплаты. Медики в шутку их называют чаевыми, ибо только на чай и хватит. В Самаре подобные суммы объясняют тем, что выплаты начисляются не фиксированные, а в процентах от зарплаты.

"Выплаты начисляются по 415-му постановлению оно действует с момента регистрации первого пациента, у нас это с 13 марта и до конца эпидемии. Здесь доплаты установлены в процентах", – пояснил Сергей Вдовенко, врио министра здравоохранения Самарской области.

Вот и в Хакасии местные власти тоже внесли коррективы решили награждать рублем только за те смены, где фигурировали пациенты с доказанным Ковидом. Только как отследить подобные надбавки обычным медикам?

"А как я посчитаю? Вчера я возил народ, у кого-то не было тестов, через две недели у него будет положительный тест, а мне то скажут, что он был не подтвержден на тот момент и всё. Конечно, расстроен получить как обыкновенную зарплату у всех суммы варьируются. у кого-то 1700 мне заплатили 3425", — недоумевает Вадим Шибитский, водитель скорой помощи.

Таким инновационным способом распределения федеральных денег сразу же заинтересовались в Следственном комитете и, о чудо, выплаты регулируемые сразу превратились в фиксированные, как и обещал президент. Свои деньги получат вскоре еще 1700 человек из этого региона.

"Каждому будем выплачивать фиксированную сумму по указу президента, исходя из того, что мы рассчитали по средним медработникам учитывая, что там 50 и 1,6 плюс из других источников двух дополнительных. У нас получится, что средние медработники, при работе в течение месяца на полную смену, они получат чуть больше 100 тысяч рублей к основной базовой зарплате, у врачей, отработав полностью месяц, у них доплата буде в 2 раза больше", — пояснил Владимир Костюш, министр здравоохранения Хакасии.

Чтобы таких чудес стало больше, а деньги начислялись, как положено глава правительства Михаил Мишустин потребовал всем выплатить полагающиеся деньги и отчитаться об этом в понедельник. Более того он поручил создать на портале "Госуслуги" специальный раздел, где медики смогут пожаловаться на недостаток по выплатам и горячую линию для тех же целей.

"Хорошо, что ситуация по доведению средств исправляется, но здесь необходимо, чтоб мы понимали, как осуществляются выплаты сотрудникам. И тут я прошу мониторить не только доведение средств до медучреждений, но и выплаты каждому конкретному медработнику. Впредь ситуация с задержкой любых подобных выплат повториться не должна", — сообщил Михаил Мишустин, премьер-министр России.

Если на местах выплаты произведут верно, то денег должно хватить всем. Из резервного фонда правительства для медиков выделили более семи миллиардов рублей. Выплата каждому, кто работает с коронавирусными больными, от 25 до 80 тысяч рублей, а не пара сотен.