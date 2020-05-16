Осквернившие сайт “Бессмертного полка” фотографиями нацистских преступников установлены

16.05.2020, 4:05, Новости дня

Российские следователи установили тех, кто выложил на сайте "Бессмертного полка" фотографии главарей Третьего рейха и других нацистских преступников. Подозреваемых — несколько десятков, большинство — иностранцы.

Шутка не прошла. За попытку "толстого", как говорят пользователи в интернете, троллинга, в виде переодетого в форму бойца РККА Гитлера, или рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, размещенного на сайте "Бессмертного полка" под именем полковника Красной Армии, Василия Алексеева, теперь придется ответить. Шутки кончились. Дошутились однако.

"Следственным комитетом РФ в рамках расследования уголовных дел об оправдании нацизма установлен круг лиц, причастных к попытке размещения на сайтах акции "Бессмертный полк онлайн" фотографий лидеров нацистской Германии.В причастности подозреваются несколько десятков человек, в основном — иностранные граждане. Вместе с тем, среди подозреваемых на данный момент установлено более 10 граждан, проживающих в разных регионах Российской Федерации. Ведётся розыск установленных лиц", — сообщили в СК.

Еще накануне 9 мая было несколько попыток внести в ряды "Бессмертного полка" атамана Краснова, атамана Шкуро, Этого истощенного мужчину на фоне покосившихся бараков, легко можно принять за узника концлагеря. Только нет, это не он. Какой то "шутник" или, скорее, провокатор за именем Павла Дерлинова скрывает личность, куда более известную — Ооберфюрер СС, Оскар Пауль Дирленвангер, сравнявший с землей множество белорусских сёл и деревень.

"Мы очень часто блокировали фотографии, когда лицо немецкого офицера через специальную программу переодевали и вставляли в форму советских воинов. Было видно, что люди заранее об этом думали, прилагали усилия, чтобы завуалировать такие фотографии", — рассказывает Ольга Амельченкова, председатель центрального штаба "Волонтёры Победы".

В штабе "Волонтеров Победы" отмечают: накануне девятого мая, на их сайте и на сайт "Бессмертного полка" были произведены сотни попыток DDOS-атак. Удалось установить, что большинство попыток совершались из стран Европы, Азии, а так же США и, разумеется, Украины. Логичный вопрос: все это дурная шутка или же все же продуманная кем-то низкопробная провокация?

"Я бы отнес это к шуткам, если бы это дети малые так развлекались. По глупости. По возрасту. По отсутствия воспитания. Это говорит о том, что не все считают, что это наша победа, а хотят ее приписать кому-то другому. Например, союзникам, я не знаю. Но, в любом случае, меня очень радует тот факт, что большинство зафиксированных атак, из-за рубежа. Это говорит о том, что в нашей стране подавляющее большинство граждан все-таки нормальные честные люди", — отметил Артем Хуторской, руководитель исполкома общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России".

Осквернение самой болезненной, самой тяжелой страницы российской истории, уж точно не прошло не замеченным. Если провокаторы были уверены, что на этом все закончилось — нет, отнюдь! Даже не рассчитывайте.