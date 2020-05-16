Источник: Россия начала сборку Су-35 для ВВС Египта

16.05.2020, 4:05, Новости дня

По информации военно-дипломатического источника, в РФ начато производство новейших истребителей Су-35 по контракту с Египтом, заключенному в 2018 году.

Сборка предназначенных для поставки египетским ВВС боевых самолетов началась на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Гагарина. Сроки поставки первой партии самолетов египетской стороне пока не определены из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, передает ТАСС.

О решении Египта приобрести российские истребители Су-35 сообщило в 2019 году издание "Коммерсант". Предполагаемая сумма контракта на приобретение нескольких десятков новейших истребителей — около 2 миллиардов долларов. Официально о подписании сделки не объявлялось.

Су-35 — сверхзвуковой истребитель поколения 4++, разработанный на базе самолета Су-27. Масса истребителя 19 тонн, практический потолок — 20 тысяч метров, максимальная скорость — 2,5 тысячи километров в час. Экипаж — один человек. Вооружение – авиационная пушка калибра 30 мм, боевая нагрузка — ракеты и авиабомбы разных типов — до 8 тонн.