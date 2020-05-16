 

Большинство регионов РФ разрешили прогулки на фоне ситуации с COVID-19

16.05.2020, 3:48, Новости дня

Власти 44 регионов РФ ослабили ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса, сообщают информационные агентства.

Учитывая, что в нескольких субъектах самоизоляция носит рекомендательный характер, прогулки на свежем воздухе разрешены в 50 из 85 российских регионов, передает ТАСС.

В некоторых регионах (Башкирия, Калининградская и Мурманская области) отменили большую часть запретов на передвижение. Ограничения сохранены только для групп риска.

В других регионах во время прогулок требуется соблюдать социальную дистанцию и не отходить дальше определенного расстояния от дома. 

Часть регионов разрешила прогулки поодиночке, часть – прогулки с детьми. Так, в Коми можно гулять не более чем по двое, обязательны защитные маски и перчатки. А в Ленинградской области разрешены семейные прогулки при соблюдении социальной дистанции и с использованием масок.



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