 

“Белая горячка”: мужу Собчак поставили неутешительный диагноз

16.05.2020, 3:40, Разное

Звезда экранов обнародовала странные кадры с участием режиссера. Знаменитость прижимается к дереву, отделяет немного коры и отправляет в рот. Затем Константин Богомолов замечает, что его снимают, и набрасывается на жену.

“Все-таки главная беда подмосковья -это короеды (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, – уверена Ксения Собчак. Пользователи Сети тут же поставили диагноз мужу теледивы. “Белая горячка. Срочно запускайте свой традиционный алко стрим”, – написал один из фолловеров.

Другие не поняли юмора и выразили недовольство: “Где смеяться?”, “Похоже от коры потом классные глюки и новые сюжеты”, “Богомолы вроде кору не едят”, “Белочка что ли?”

Многим шутка понравилась, и народ продолжил острить под видео: “Вы созданы друг для друга”, “Выглядит жутковато”, “Думала в конце он заржет, но нет, сдержался 🙈”, “Когда закончились деньги на еду”, “Короеды не кушают лошадок, Ксюша не волнуйся!”

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Все-таки главная беда подмосковья -это короеды! #мойФорестГамп

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 14 Май 2020 в 6:38 PDT

Стоит отметить, что Ксения Собчак и Константин Богомолов часто разыгрывают друг друга. Например, недавно журналистка рассказала, что специально сохранила в телефоне интимные фото другого мужчины. После она как бы невзначай показала эти снимки супругу. “Была пятиминутка ревности”, – призналась она.



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