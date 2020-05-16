 

“Развели канитель”: Путин устроил разнос из-за выплат в связи с коронавирусом

16.05.2020, 3:40, Разное

Попытки некоторых чиновников выплатить медикам, работающим с больными коронавирусом, не ту сумму, которую озвучивал Владимир Путин, судя по всему, переполнили чашу терпения президента России. Он устроил жесткий разнос тем, кто не захотел прислушиваться к его поручению.

“Послушайте меня, послушайте внимательно, мы договорились – и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы и минуты”, – заметил российский лидер. Он напомнил, что были озвучены конкретные сроки перевода денег, а также конкретный размер выплат.

При этом в некоторых регионах по каким-то причинам выплаты в связи с коронавирусом для врачей решили передвинуть на более поздние сроки, а их размер привязать ко времени, в течение которого специалисты контактируют с больными. “Я что, поручал часы считать что ли?” – цитирует Владимира Путина “ТВ Центр”.

Он подчеркнул, что вокруг выплат медикам в связи с коронавирусом “развели какую-то канитель”. Необходимо не высчитывать уровень занятости медицинских работников, а принимать во внимание сам факт их работы.

О том, как было выполнено это поручение, уже в начале следующей недели состоится предметный разговор. Проверка затронет каждый регион России, пообещал Владимир Путин.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 7 Апр 2020 в 5:46 PDT



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