Мнение: История ЛНР с древнейших времен до наших дней
16.05.2020, 3:25, Разное
К выпуску готовится новый учебник по истории Луганской Народной Республики.
Истории нахождения Луганской области в составе Украины отведено 17 страниц из 500.
Общая концепция учебника строится вокруг исторически сложившихся связей Луганска с Россией.
Вот так вот. Еще недавно, текущий политический актуал, а сейчас уже в учебниках истории.
Хотелось бы увидеть главу "Луганщина в составе Российской Федерации".
Подробнее об учебнике можно послушать официальный брифинг, где его анонсировали.
С интересом почитаю, как появится электронная версия.
Источник: Colonel Cassad
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