 

Мнение: История ЛНР с древнейших времен до наших дней

16.05.2020, 3:25, Разное

К выпуску готовится новый учебник по истории Луганской Народной Республики.
Истории нахождения Луганской области в составе Украины отведено 17 страниц из 500.
Общая концепция учебника строится вокруг исторически сложившихся связей Луганска с Россией.

Вот так вот. Еще недавно, текущий политический актуал, а сейчас уже в учебниках истории.
Хотелось бы увидеть главу "Луганщина в составе Российской Федерации".

Подробнее об учебнике можно послушать официальный брифинг, где его анонсировали.

С интересом почитаю, как появится электронная версия.

Источник: Colonel Cassad



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