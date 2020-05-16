Личное: Пришёл и спас. Или всё же насрал?

16.05.2020, 3:18, Разное

Ксюшенька Бородина сделала в Инстаграме заявление, которое вызвало у меня улыбку умиления.

Пожалуй, процитирую:

Все мы знаем, что положительный герой для женщины , это который пришёл и спас от всех бед именно таким для меня был мой муж, за это качество я его полюбила! Вот такие для меня герои.



Фото: Соцсети

Старательно выстраивая имидж счастливой семьи, которой можно поручить рекламу сладких, дешёвых йогуртов для быдла, Ксюша, кажется, забыла, что в глазах многих её муж — это, прежде всего, альфонс.

Прожорливый альфонс, сидящий на мясистой бородинской шее. Может, и не все так считают, но я — точно.

Вообще, у Ксении очень короткая память, в принципе. Даже не как у рыбки, а, скорее, как у цветочка. Некрасивого такого, кривенького полевого сорнячка.

Разве беременная женщина того, кто «пришёл и спас от всех бед» будет клеить бумажку на автомобильный номер и шариться по торговым рядам для бедных мигрантов в поисках дешёвого говна?



Фото: Соцсети

А сами герои, спустя 15 лет после того, как даже в самой глухой глубинке прошла мода на «стервологию», — разве они клепают книжонки в худших традициях Оксаны Робски?



Фото: Соцсети



Это — графомания уровень содержанок начала «нулёвых». Причём содержанок несостоявшихся, не очень успешных.

Пожалуй, приведу ещё одну цитату из книги Курбана, от которой даже Робски вздрогнет:

Тогда я уже более или менее начал созревать, и среди темных усатых, бородатых мальчиков выделялся своей голубоглазостью.



Выделялся своей голубоглазостью, понимаете? Да, именно так и понаписал великий пейсатель Омар Хуям.

Ну, и напоследок: разве женщина того, кто «пришёл и спас», публикует в Инстаграме посты отчаяния — удел вечных терпил:



Фото: Соцсети

Ксюша, золотая ты моя антилопа, ты можешь вусмерть уфотошопить своё некрасивое лицо, криво пришить себе сиськи по бартеру, отпилить шнобель и вытянуть в фоторедакторе короткие ноги, но нормального в глазах общественности мужика ты из дрессировщика кота Шантика не вытянешь. Как ни старайся.

Нет такого фоторедактора, который тебе в этом поможет.

Нахлебник он, а ты — откровенно неумная женщина, не вызывающая у лично у меня ничего, кроме усмешки, помноженной на жалость.

А вы верите, что муж Бородиной — приличный человек, а она сама — очень счастливая женщина?

Почему?