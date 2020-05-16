Расходы по больничным выросли на 42 млн грн – Фонд соцстрахования Украины

16.05.2020, 3:10, Новости дня

В течение апреля 2020 года Фонд социального страхования Украины (ФССУ) принял к оплате заявления-расчеты для предоставления пособий по временной потере трудоспособности на сумму 883,2 млн грн, что на 5%, или 42 млн грн, больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба ФССУ.

“В прошлом месяце за компенсацией по утраченному заработку по больничным листам обратились 198 тыс. застрахованных, то есть официально трудоустроенных лиц. В целом они провели на больничном 2,7 млн дней”, – говорится в сообщении.

В ФССУ отметили, что среднедневной размер помощи в апреле составил 332,6 грн. В статистические данные включены листы нетрудоспособности, по которым работодатели подали заявления-расчеты на протяжении апреля этого года.

В фонде сообщили, что обеспечили возможность отслеживать состояние оплаты больничных листов онлайн на Telegram-канале t.me/socialfund, где в оперативном режиме обновляется информация о суммах и датах финансирования. Для этого нужно узнать дату подачи работодателем заявления-расчета по листам нетрудоспособности – это можно сделать на предприятии или в территориальном отделении фонда.

13 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что за последние два месяца в стране официально зарегистрировано 197 тыс. безработных. Всего, по его словам, в Украине почти 500 тыс. безработных.

Правительство оценивает реальное количество неработающих граждан в 2 млн.

С 12 марта в Украине действует карантин. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки, закрыли метро.

Правительство разработало пять этапов постепенного смягчения карантина, 11 мая стартовал первый этап.

12 мая Шмыгаль сообщил, что правительство продлит карантин в Украине после 22 мая.