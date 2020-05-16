Предпринимателю сообщили о подозрении в завладении 2,7 млн грн бюджетных средств на ремонте дорог

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16.05.2020, 3:10, Новости дня

Прокуратура Ровенской области сообщила о подозрении директору частного предприятия в завладении более 2,7 млн грн бюджетных средств при ремонте дорог. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

“15 мая 2020 года директору частного предприятия сообщили о подозрении в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах, проведении финансовых операций с целью легализации незаконно полученных бюджетных средств, а также служебном подлоге официальных документов, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины). По информации следствия, директор предприятия по предварительному сговору с руководителем другого связанного с ним предприятия на сумму свыше 2,7 млн грн завысили стоимость выполненных работ по текущему ремонту участка автодороги”, – говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что предприниматели составили поддельные документы, внесли в них заведомо ложные сведения и подали заказчику – Службе автомобильных дорог в Ровенской области – для проведения оплаты.

“В дальнейшем предприниматели незаконно завладели бюджетными средствами, перечисленными на счет подрядчика за якобы выполненные работы. Часть этих средств в сумме 1,1 млн грн сняты наличными в банковском учреждении”, – заявили в пресс-службе.

В Офисе генпрокурора сообщили, что проведено 13 санкционированных обысков.

“На территории одного из районных центров области, в частности по юридическим адресам соответствующих предприятий, месту жительства их должностных лиц и принадлежащих им транспортных средств, с целью последующего наложения ареста на имущество и возмещения причиненных убытков были изъяты денежные средства в сумме более 800 тыс. грн, компьютерная техника, документы, носители информации, а также транспортные средства предприятий, задействованных в схеме совершения соответствующих преступлений”, – отметили в офисе.

В пресс-службе добавили, что проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершения указанных преступлений и решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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