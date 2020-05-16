Ассоциация анестезиологов Украины раскритиковала отечественные аппараты ИВЛ

16.05.2020, 3:10, Новости дня

Ассоциация анестезиологов Украины раскритиковала разработки аппаратов искусственной вентиляции легких на базе ручного дыхательного мешка Амбу. Об этом говорится в открытом письме ассоциации к президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и Кабинету Министров.

“В последнее время многие “инженеры” разрабатывают и призывают к массовому производству своих изобретений, которые якобы могут заменить аппараты ИВЛ. Апофеозом этой деятельности стало получение разрешения на производство одного из “аппаратов ИВЛ” на базе ручного дыхательного мешка Амбу. Однако любой анестезиолог понимает, что вентиляция мешком Амбу возможна лишь на короткое время при проведении мероприятий реанимации пациента с остановкой дыхания. Адекватная вентиляция пациента невозможна без наличия современных режимов с контролем по объему или давлением и синхронизации аппарата с пациентом”, – отмечается в письме.

В ассоциации отметили, что некоторые из разработок специалисты называют “аппаратами-убийцами”, потому что “большинство из них не соответствуют современным требованиям и не приспособлены для проведения длительной искусственной вентиляции легких”.

Анестезиологи требуют учитывать их мнение при принятии решений о закупках аппаратов ИВЛ, прекратить спекуляции на этой теме и бессмысленную трату государственных средств, оснащать отделения анестезиологии и интенсивной терапии качественными аппаратами ИВЛ, а также учитывать возможности сервисного обслуживания и обучения врачей при выборе производителей и поставщиков аппаратов ИВЛ.

15 мая государственное предприятие “Новатор” из Хмельницкого, которое входит в концерн “Укроборонпром”, заявило о разработке собственного аппарата искусственной вентиляции легких.

В интервью изданию Defense Express 4 мая директор предприятия Алексей Свистунов рассказал, что модель основана на разработке Массачусетского политехнического института и израильских ученых. Специалисты “Новатора”, по его словам, адаптировали разработки под условия серийного производства, а также создали программное обеспечение к нему на основе медицинских алгоритмов.

“Основная медицинская часть нашего аппарата ИВЛ – мешок Амбу, который используется для искусственной вентиляции легких в каретах скорой помощи. Медицинские указания по поводу алгоритмов работы были предоставлены швейцарской компанией Hamilton Medical, которая производит медицинское оборудование мирового уровня”, – рассказал Свистунов.

Предприятие готово выпускать до 3 тыс. единиц в сутки стоимостью до 20 тыс. грн каждая.

Аппараты ИВЛ используются для лечения больных с тяжелой формой коронавирусной инфекции COVID‑19. Одним из осложнений болезни является развитие дыхательной недостаточности, в этом случае может понадобиться искусственная вентиляция легких.

В апреле министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что за последние месяцы Украина закупила 176 аппаратов ИВЛ.

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минздрав планирует закупить около 200 отечественных аппаратов ИВЛ (он не уточнял, у какого производителя или поставщика). На эти цели правительство выделило 100 млн грн (следовательно, в Кабмине рассчитывают закупать аппараты примерно по 500 тыс. грн за единицу).