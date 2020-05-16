Помпео выступил против решения Международного уголовного суда

16.05.2020, 3:09, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео распространил заявление о решении Международного уголовного суда (МУС) расследовать предполагаемые преступления, совершенные на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа и Восточном Иерусалиме.

Это решение МУС принял на основании обращения властей Палестинской автономии, несмотря на то, что Израиль не является участником суда, а автономия – суверенным государством.

В заявлении Помпео говорится: «Международный уголовный суд – политическая организация, а не юридический институт. Сегодня эта печальная реальность вновь получила подтверждение, когда прокурор МУС попытался распространить юрисдикцию в отношении Израиля, который, как и Соединенные Штаты, не является участником Римского статута, учредившего Суд.

30 апреля прокурор МУС вновь осуществил попытку распространить свою юрисдикцию в отношении Западного берега, Восточного Иерусалима и Газы, подав новую жалобу в Суд. Когда палестинцы заявили о намерении вступить в Римский статут, мы ясно дали понять, что не считаем, что палестинцы могут считаться суверенным государством, и поэтому они не имеют права на получение полноправного членства или участия как государство в международных организациях, образованиях или конференциях, в том числе в МУС.

Семь государств, являющихся участниками Римского статута, – Австралия, Австрия, Бразилия, Чехия, Германия, Венгрия и Уганда подали в Суд официальные заявления, в которых утверждается, что МУС не обладает юрисдикцией для проведения этого расследования. Мы разделяем эту позицию. Суд, который пытается осуществлять полномочия за пределами своей юрисдикции, – это политический инструмент, который является насмешкой над законом и надлежащими процедурами.

Соединенные Штаты повторяют свое давнее возражение против любых незаконных расследований МУС. Если МУС продолжит этот курс, мы определим конкретные последствия».

США не являются членом МУС и не признают его юрисдикции, в частности, из-за несовместимости полномочий суда с некоторыми положениями Конституции Соединенных Штатов.

В 2018 году, президент США Дональд Трамп, выступая в ООН, заявил, что МУС не обладает «юрисдикцией, легитимностью и властью».