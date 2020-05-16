“Ночь в музее” – не в музее

16.05.2020, 2:50, Новости дня

Сегодня в РФ стартует самая необычная "Ночь музеев" — впервые она пройдет в онлайн-формате. Организаторы обещают, что акция будет не менее зрелищной и насыщенной, чем в прошлые годы.

Впервые за много лет из-за пандемии коронавируса посетить экспозиции физически не получится, но в этом году музеи сами готовы прийти домой. К акции в онлайн-формате присоединились уже больше тысячи проектов.

Рассказать о том, как галереи жили за закрытыми дверями, и чем они встретят посетителей после открытия, решил Политех. Виртуальное путешествие по самым разным музеям от Калининграда и Владивостока, по мнению организаторов, должно объединить и поддержать все сообщество, а зрителям напомнить о том, что, несмотря на обстоятельства, искусство всегда рядом.

Путешествие по музейным экспозициям приготовил и Музей Москвы. Главная тема — городские легенды. Директора, кураторы и экскурсоводы двадцати пяти мировых музеев записали короткие видео, в которых расскажут о важных для этих мест предметах. Нью-Йорк, Амстердам, Лиссабон, Киото и Ливерпуль… Познакомиться с ними поближе закрытые границы не помешают. Создать для зрителей атмосферу таинственности решил и "Гараж" — провести экскурсию по своей экспозиции там решили в жанре хоррора.

А вот в музее Русского импрессионизма организаторы решили объединить два вида искусства: на языке живописи и танца будут рассказаны истории пяти известных русских художников, переехавших в другие страны. Презентовать картины будут артисты "Балета Москва". Таким образом, организаторы хотят поменять взгляд на понятие миграции, которая и стала главным лейтмотивом экспозиции. К началу просят не опаздывать — онлайн-трансляция в соцсетях и на Youtube-канале музея начнется ровно в 21:00.

А вот задержаться к мероприятию в Музее военной формы хоть и нежелательно, но все же можно. Лекцию о "Пражской операции", которую для зрителей прочитает историк Великой Отечественной войны Алексей Исаев выложат на Youtube канал в 8 часов вечера, но доступна она будет и позже. Исторические лектории и виртуальные экскурсии сейчас — одно из ключевых направлений музея, который до пандемии успел проработать всего три месяца.

Для удобства поиска мероприятий на сайте "Ночь музеев" в этом году ввели несколько разделов. "Рассмотрите" — о шедеврах из коллекций российских и зарубежных музеев. "Прогуляйтесь" — об онлайн-эксурсиях по лучшим отечественных галереям. А еще "Почитайте" и "Угадайте" — это образование в интерактивном формате. Всего к акции присоединятся несколько десятков лучших музеев, а программа продлится с утра субботы и до глубокой ночи воскресения.