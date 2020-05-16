 

Цифровой ГУЛАГ шагает по Европе: во Франции приняли жесткий закон о цензуре в Интернете

16.05.2020, 2:50, Новости дня

Во Франции Парламент принял закон о запрете оскорбительного контента в соцсетях. Речь о подстрекательстве к насилию, ненависти, расизме и экстремизме. Закон обязывает платформы удалять подобные материалы в течение суток. Иначе — штраф почти в полтора миллиона евро.

Это первый, с начала пандемии, принятый Французской республикой, закон, никак не связанный с коронавирусом.

Принят, чтобы дать отпор онлайн-ненависти и не позволить ее исполнителям чувствовать себя неприкасаемыми. Закон, казалось, столь необходимый сейчас, когда интернет для миллионов пользователей единственный способ общения с миром, подвергся массовой критике. Начав свое парламентское путешествие в апреле прошлого года, каждый раз обсуждался крайне эмоционально, местами резко и невероятно долго. Часть противников до сих пор уверена, вместе с недопустимым контентом будет уничтожена и свобода слова, и даже придумали название документу — либертицид.

"Вместо повсеместной раздачи бесплатных масок, о которой мы просили, и массового тестирования вы вводите массовую цензуру", — с пафосом вещает Алексис Корбье, депутат Национального собрания Франции.

Но речь не о цензуре, а о борьбе с опасным контентом. Положения нового закона Пятой Республики обязуют онлайн-платформы, которые чаще всего и являются основным местом распространения сомнительных и преступных публикаций, самостоятельно заняться их выявлением. Посты, разжигающие ненависть, призывающие к насилию, дезинформирующие аудиторию обязаны удаляться площадками в течение суток. Публикации, содержащие террористический контент и детскую порнографию, должны исчезнуть в течение часа.

"Я знаю, что во многом в этом тексте воплощена моя борьба. Это моя политическая борьба и, вероятно, она будет битвой всей моей жизни, которую я буду вести с силой и убеждением. И это важно не для меня лично, но для нас для всех, потому что позволит положить конец безнаказанности, которую мы констатируем в социальных сетях", — считает Лаэтита Авиа, депутат Национального собрания Франция, автор законопроекта "о борьбе с ненавистью в интернете".

В случае отказа исполнять требования, все социальные сети, мессенджеры и прочие онлайн-площадки, действующие на территории Франции, рискнут лишиться четырех процентов от своего оборота. Именно таков размер штрафа. Сумма колоссальная, как и эффект от подобных мер.

"Скорость распространения информации через социальные сети, колоссальная. Это значит, что если использовать административную модель, то в этом случае не будет времени, чтобы пресечь распространение этой информации", — считает Александр Журавлев, председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации Юристов России.

Саморегуляция онлайн-площадок — панацея в борьбе с фейками и опасной информацией, ведь никто кроме них не ориентируется в собственном контенте лучше. Подобные инициативы обсуждают и в России. Ведь на жалобы соцсети реагируют небыстро и неохотно. На фоне пандемии, число коронавирусных фейков только за апрель составило почти 7000, из них на данный момент удалено лишь 11%. Саморегуляция, позволит, во-первых, заранее уведомлять пользователя о недопустимости тех или иных публикаций, а во-вторых, в случае если они все же появятся — устранить их можно будет в досудебном порядке. Что в конечном счете выгодно всем.

Технологии, позволяющие дезинформировать пользователей, не стоят на месте. Взять хотя бы deep fake, теперь несуразную ложь можно распространять не только текстом, но и вложить ее в уста политика, актера или блогера, последние об этом даже не будут подозревать. И, хотя бы поэтому, законы должны действовать на опережение.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / Шесть граждан Узбекистана погибли в пожаре в частном доме в Подмосковье

04.04 / Умер экс-министр образования Украины Иван Вакарчук

09.05 / Для удержания новых территорий гребневики едят свое потомство

06.05 / Судья Верховного суда Рут Гинсбург госпитализирована

15.05 / В РФ зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за сутки

21.04 / В Пермском крае из-за оползня пострадали деревенские дома

04.04 / Белоруссия купила у РФ 30 тыс. тест-систем для выявления коронавируса

14.05 / ФБР – китайские хакеры пытаются украсть американские коронавирусные секреты

24.04 / Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

21.04 / В Крыму задержали мужчину, продающего поддельные спецпропуска

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска