 

США предложили РФ договориться об освоении Луны

16.05.2020, 2:48, Новости дня

Сообщения о нежелании США видеть Россию в числе участников «Соглашения Артемиды» по освоению Луны являются некорректными, сообщил и. о. замдиректора НАСА по международным связям Майкл Голд.

Он заявил, что «утечки в СМИ» не «отражали корректно» суть соглашения, поэтому озвученные российской стороной реакции его не удивили. 

«Честно говоря, если бы я был на их месте, я бы, наверное, отреагировал так же, учитывая ту информацию, которая была представлена», – приводит его слова ТАСС.

В частности, Reuters сообщало. что США готовят международное соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России.

НАСА подтвердило, что рассматривает Россию в качестве партнера. Говоря о том, может ли Москва заключить с Вашингтоном соглашение по Луне, Голд ответил: «Да, во многих отношениях РФ уже это сделала». Так, она «является страной, подписавшей Договор по космосу» 1967 года.

Голд выразил надежду, что «Россия сможет пристально изучить» «Соглашение Артемиды».

При этом участие РФ в создании вместе с США окололунной станции Gateway может стать первым шагом к заключению между Москвой и Вашингтоном договора.

В пятницу НАСА представило основные принципы, на которых будет строиться предлагаемое международное соглашение. Речь идет о нескольких двусторонних договорах между США и странами-партнерами, в их основе будут принципы договора 1967 года. В частности, речь идет о добыче ресурсов на Луне и зонах безопасности, которые должны предотвратить «вредоносное вмешательство».



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