 

Мнение: Кто ответит за бунт на рынке «Фуд Сити»?

16.05.2020, 2:33, Разное

В Москве у рынка «Фуд Сити» торговцы устроили акцию протеста. Понятное дело, что акцию протеста торговцев в полиции посчитали массовыми беспорядками  "в период угрозы распространения  коронавируса" и разогнали торговцев…

А разбираться надо бы не с торговцами, а с Годом Нисановым и Зарахом Илиевым, которым принадлежит рынок. И котороые нашли самое подходящее время, что бы  повысить  ставку аренды торговыхточек….

Это вообще-то попахивает провокацией.

Будут разбираться с Годом и Илиевым? Или у них индульгенция?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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