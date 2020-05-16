Мнение: Кто ответит за бунт на рынке «Фуд Сити»?

16.05.2020, 2:33, Разное

В Москве у рынка «Фуд Сити» торговцы устроили акцию протеста. Понятное дело, что акцию протеста торговцев в полиции посчитали массовыми беспорядками "в период угрозы распространения коронавируса" и разогнали торговцев…

А разбираться надо бы не с торговцами, а с Годом Нисановым и Зарахом Илиевым, которым принадлежит рынок. И котороые нашли самое подходящее время, что бы повысить ставку аренды торговыхточек….

Это вообще-то попахивает провокацией.

Будут разбираться с Годом и Илиевым? Или у них индульгенция?

Фотография отсюда