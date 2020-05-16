Внезапно слегшую из-за болезни актрису Мелихову выходила малолетняя дочь

16.05.2020, 2:24, Разное

Начало карантина для знаменитости оказалось нерадостным. Как

только стало известно, что театры закрыты из-за пандемии, Мелехова слегла с температурой.

Звезда сериала “Мылодрама” сильно заболела – к счастью, не коронавирусом.

Янина уверена, что рабочий простой

негативно сказался на здоровье. Актеры, по ее мнению, заболевают, когда не

могут отдать энергию зрителю.

Мелехова отметила, что из-за температуры не могла встать с

кровати. “За мной ухаживала моя дочь. И муж, разумеется”, – поведала

знаменитость.

Семилетняя Анна-Мария во всем помогала Янине. Специально для нее девочка научилась готовить всякие вкусности. Например, сама напекла кексов.

Шокированной матери малышка сообщила, что готовка – это совсем несложно. “С тех пор Анна-Мария печет практически ежедневно. Кстати,

на Пасху куличи полностью готовила она!” – рассказала Янина Мелехова.

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Публикация от Янина Мелехова / Актриса (@yanina_melekhova) 18 Янв 2020 в 6:12 PST

Напомним, что звезда сериала “Мылодрама” замужем за

предпринимателем Максимом Горячевым. Пара воспитывает дочь Анну-Марию, которая,

по словам актрисы, является ее вдохновением.