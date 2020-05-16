Внезапно слегшую из-за болезни актрису Мелихову выходила малолетняя дочь
16.05.2020, 2:24, Разное
Начало карантина для знаменитости оказалось нерадостным. Как
только стало известно, что театры закрыты из-за пандемии, Мелехова слегла с температурой.
Звезда сериала “Мылодрама” сильно заболела – к счастью, не коронавирусом.
Янина уверена, что рабочий простой
негативно сказался на здоровье. Актеры, по ее мнению, заболевают, когда не
могут отдать энергию зрителю.
Мелехова отметила, что из-за температуры не могла встать с
кровати. “За мной ухаживала моя дочь. И муж, разумеется”, – поведала
знаменитость.
Семилетняя Анна-Мария во всем помогала Янине. Специально для нее девочка научилась готовить всякие вкусности. Например, сама напекла кексов.
Шокированной матери малышка сообщила, что готовка – это совсем несложно. “С тех пор Анна-Мария печет практически ежедневно. Кстати,
на Пасху куличи полностью готовила она!” – рассказала Янина Мелехова.
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Напомним, что звезда сериала “Мылодрама” замужем за
предпринимателем Максимом Горячевым. Пара воспитывает дочь Анну-Марию, которая,
по словам актрисы, является ее вдохновением.
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