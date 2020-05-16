Financial Times опубликовала ответ посла РФ на свою недостоверную статью

16.05.2020, 2:08, Новости дня

Британская газета Financial Times опубликовала ответ российского посла в Великобритании Андрея Келина на заявление FT о том, что в РФ якобы занижают уровень смертности от коронавируса.

Келин выразил несогласие с освещением в FT усилий РФ по борьбе с коронавирусом. Он опроверг заявления о том, что РФ якобы «манипулирует данными о ситуации в стране и распространяет дезинформацию за рубежом», а также о том, что «правительство действует неэффективно, а врачи не имеют надлежащей защиты», передает ТАСС.

Посол подчеркнул, что «даже по самым пессимистичным оценкам, показатели РФ по эффективности системы здравоохранения и уровню смертности являются одними из лучших среди всех крупных стран».

Он указал на неточности в «неприемлемом и непрофессиональном, одностороннем освещении темы».

Келин напомнил, что в РФ смертность от коронавируса «в 7,6 раза ниже среднего показателя в мире». Он посоветовал FT ради пользы читателей «проанализировать те успешные меры, которые применяются в России».

Посол пригрозил, что подобные недостоверные материалы «будут расценены в РФ как попытки распространения фейковых новостей и сеяние раздора в российском обществе». Он предложил газете «присоединиться к усилиям международного сообщества по борьбе с дезинформацией» о коронавирусе.

Он отметил, что московские корреспонденты FT знают, как «широко применяются тестирования» на COVID-19 в России. Это позволяет успешно бороться с болезнью. Кроме того, Минздрав не раз пояснял, как считают данные о смертности.

Келин указал, что даже у пациентов с коронавирусом «причиной смерти могут являться другие болезни».